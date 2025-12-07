Street Fishing Uzerche
Street Fishing Uzerche dimanche 13 septembre 2026.
Uzerche
Street Fishing
Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le street fishing, est un type de pêche en milieu urbain, qu’on traduit par pêche de rue . Cette activité fait de plus en plus d’adeptes, généralement jeunes, qui modernisent l’image de la discipline. Nombreux lots.
Tarif 25 € (repas compris) réservation obligatoire avant le 29 août. .
Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 81 61 36
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English : Street Fishing
L’événement Street Fishing Uzerche a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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