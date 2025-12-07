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Street Fishing Uzerche

Street Fishing Uzerche

Street Fishing Uzerche dimanche 13 septembre 2026.

Ville : 19140 Uzerche

Département : Corrèze

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Uzerche

Street Fishing

Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Le street fishing, est un type de pêche en milieu urbain, qu’on traduit par pêche de rue . Cette activité fait de plus en plus d’adeptes, généralement jeunes, qui modernisent l’image de la discipline. Nombreux lots.
Tarif 25 € (repas compris) réservation obligatoire avant le 29 août.   .

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 81 61 36 

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English : Street Fishing

L’événement Street Fishing Uzerche a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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