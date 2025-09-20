Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Candide (âme dansante et corps battants)

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22 10:30:00

fin : 2027-04-22

Date(s) :

2027-04-22

Assistez à un face-à-face, un duel artistique où l’on se jauge, on s’apprivoise, on se défie, mais surtout où on s’amuse. Rythme détonnant et énergie explosive pour ce duo mêlant beatbox et danse hip-hop.

Malgré leur jeune âge, les deux membres du duo Jeunes Princes excellent dans leur art. L’un est danseur, interprète et médiateur auprès de multiples compagnies (Rêvolution, Kaminari, K’rrousel…), le second est champion de France de beatbox en 2022.

Sur le plateau de l’Auditorium, les artistes vont aborder des situations qui font écho à cette rencontre et à leur propre parcours le regard des autres, le ridicule, la frustration mais aussi et surtout la légèreté de joies simples partagées.

Danse et Beatbox compagnie Jeunes Princes

Durée 50 min

Public à partir de 6 ans

Tarif catégorie Famille. .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Candide (âme dansante et corps battants)

L’événement Auditorium Sophie Dessus Candide (âme dansante et corps battants) Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze