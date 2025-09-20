Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Charlie Haid Intensément mentaliste

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Mentaliste adoubé par Fabien Olicard, star des réseaux sociaux et écrivain, Charlie Haid a déjà une longue carrière derrière lui.

Après une tournée triomphale dans toute la francophonie et sa victoire dans l’émission Loups-garous sur Canal+, Charlie Haid revient avec son spectacle d’humour et de mentalisme. À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son but est simple vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir. Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnus sur scène vous serez libre d’interpréter ce que vous verrez, mais une chose est sûre, vous n’oublierez rien de cette soirée.

Mentalisme Charlie Haid

Durée 1h40

Tout public

Tarif catégorie A .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Charlie Haid Intensément mentaliste

L’événement Auditorium Sophie Dessus Charlie Haid Intensément mentaliste Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze