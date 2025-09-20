Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Comment ça se danse ?

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:30:00

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-28

Partez à la rencontre d’un monde loin de disparaître avec ce spectacle qui vous offre une plongée théâtrale dans les bals traditionnels.

A Uzerche, et comme partout, on continue de se retrouver pour danser à l’occasion des bals traditionnels. Chloé Martin a décidé d’en faire un spectacle pour retranscrire la joie et le sourire qui l’illumine toujours à danser avec les autres. Avec la complicité d’un groupe qui joue en live, cette parole théâtrale raconte la communion qui se forme, que cela soit en duo, en quadrette, en grand cercle. Pas à pas, un univers se déploie, invitant à un voyage convivial et jubilatoire.

Théâtre musical Cie La D’âme de Compagnie

Durée 1h20

Public à partir de 10 ans

Tarif catégorie C. .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Comment ça se danse ?

L’événement Auditorium Sophie Dessus Comment ça se danse ? Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze