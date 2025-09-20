Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Fille tempête

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 18:00:00

fin : 2027-05-11

Date(s) :

2027-05-11

Dans ce récit original, on suit les aventures de la petite Chinook, véritable tornade qui ne supporte pas l’injustice. Elle vit dans un monde où la colère est interdite et le bonheur réservé qu’à quelques-uns. Comment va-t-elle apprivoiser sa puissante colère pour transformer le monde et protéger les siens ?

Pour donner corps à cette histoire sur scène des illustrations faites au fusain sont projetées sur l’impressionnant instrumentarium de la compagnie dont les deux interprètes racontent et chantent l’histoire.

L’Auditorium et la Ligue de l’Enseignement-FAL19 ont accompagné cette nouvelle création en accueillant en résidence la compagnie et en la faisant intervenir dans les écoles d’Uzerche et Pompadour.

Conte musical illustré Cie Furiosa

Durée 50 min

Public à partir de 6 ans

Tarif catégorie Famille. .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Fille tempête

L’événement Auditorium Sophie Dessus Fille tempête Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze