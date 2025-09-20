Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Les yeux fermés

Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

C’est en découvrant un documentaire sur Pierre Soulages que Mickaël Le Mer, pionnier du hip-hop en France, a eu un choc esthétique. Dans la façon dont ce grand peintre travaille la couleur noire, dans sa manière d’en faire jaillir la lumière, le chorégraphe a vu de l’espérance. Ainsi est né son nouveau spectacle ou 4 danseuses et 4 danseurs, partent de l’obscurité pour aller chercher la lumière. Peu à peu, elle prend possession du plateau, les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements, jusqu’à l’apothéose finale où la lumière inonde le plateau et la salle, dans une célébration de la vie, de la joie et en communion avec le public.

Danse Cie S’poart

Durée 1h

Public à partir de 6 ans

Tarif catégorie A .

Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Les yeux fermés

L’événement Auditorium Sophie Dessus Les yeux fermés Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze