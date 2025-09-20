Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Objectif Burnout

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:30:00

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Bernard est le présentateur vedette du jeu télévisé Gagner plus, un divertissement musicale valorisant la performance et les techniques de management ultralibérales. Il anime aussi une émission culturelle, qui d’ailleurs reçoit ce soir-là Hannah Arendt, l’autrice de Condition de l’homme moderne. Entre l’animateur caractériel et omnipotent et la philosophe, la rencontre est improbable et le dialogue tourne vite au pétage de plomb.

Derrière les éclats de rire qui naissent, Camille Pannonacle et Jonathan Michel nous livrent surtout une charge poétique et politique contre l’absurdité d’un système qui fait du burnout un horizon presque banal. Une satire musicale de notre monde contemporain de laquelle on ressort avec une irrésistible envie de poursuivre le débat.

Théâtre comique musical Cie Contrechamp

Durée 1h40

Public à partir de 10 ans

Tarif catégorie B .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Objectif Burnout

L’événement Auditorium Sophie Dessus Objectif Burnout Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze