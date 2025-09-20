Auditorium Sophie Dessus Quatorze (Farce macabre ! ) Uzerche
jeudi 11 mars 2027 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Auditorium Sophie Dessus Quatorze (Farce macabre ! )
14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-11 20:30:00
fin : 2027-03-11
Date(s) :
2027-03-11
Le 28 juin 1914, l’été s’annonce chaud et agréable, l’Europe est en paix et la grande majorité de ses dirigeants souhaite qu’il en reste ainsi… 38 jours plus tard, c’est la guerre, la grande !
Comment en est-on arrivé là en moins de six semaines ? C’est cet emballement diplomatique que les deux comédiens décortiquent dans cette funeste farce, avec une virtuosité jubilatoire.
Au premier abord, traiter d’un tel sujet par l’humour parait incongru. Finalement cela s’avère cruellement pertinent face à la folie des décisions, des malentendus, des petits calculs qui ont animés tous les acteurs.
Plongez donc la tête la première dans l’infernal mécanisme des jeux d’alliances de juillet 1914 dans ce spectacle essentiellement drôle !
Comédie théâtrale La Maison Serfouette
Durée 1h07
Public à partir de 12 ans
Tarif catégorie C .
14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr
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English : Auditorium Sophie Dessus Quatorze (Farce macabre ! )
L’événement Auditorium Sophie Dessus Quatorze (Farce macabre ! ) Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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