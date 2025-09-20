Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre…

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 17:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Drôle, tendre, alliant virtuosité et émotion, ce spectacle est une porte d’entrée pour les tout-petits vers la Grande musique.

Trois, quatre… c’est ainsi que les chefs d’orchestre donnent souvent le départ aux musiciens sérieux . C’est aussi comme ça que débute ce concert qui met en scène un chef d’orchestre, multi-instrumentiste et deux musiciens. L’un est guitariste, qui aurait préféré jouer dans un groupe de rock, et l’autre une violoniste virtuose et chanteuse lyrique qui se rêve soliste. A trois ils donnent un concert de grande musique, en la revisitant au gré de leurs humeurs. L’occasion pour tous de découvrir quelques grandes œuvres de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Dvorak, Beethoven, et bien d’autres.

Musique classique pour tout petits Canailles rock

Durée 35 min

Public à partir de 3 ans

Catégorie Famille. .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre…

L’événement Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre… Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze