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Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre… Uzerche

samedi 19 décembre 2026 · Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre… Uzerche

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
14 Allée de la Papeterie
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre…

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 17:00:00
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

Drôle, tendre, alliant virtuosité et émotion, ce spectacle est une porte d’entrée pour les tout-petits vers la Grande musique.

Trois, quatre… c’est ainsi que les chefs d’orchestre donnent souvent le départ aux musiciens sérieux . C’est aussi comme ça que débute ce concert qui met en scène un chef d’orchestre, multi-instrumentiste et deux musiciens. L’un est guitariste, qui aurait préféré jouer dans un groupe de rock, et l’autre une violoniste virtuose et chanteuse lyrique qui se rêve soliste. A trois ils donnent un concert de grande musique, en la revisitant au gré de leurs humeurs. L’occasion pour tous de découvrir quelques grandes œuvres de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Dvorak, Beethoven, et bien d’autres.

Musique classique pour tout petits Canailles rock
Durée 35 min
Public à partir de 3 ans
Catégorie Famille.   .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44  auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre…

L’événement Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre… Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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