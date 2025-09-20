Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre… Uzerche
samedi 19 décembre 2026 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre…
14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 17:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Drôle, tendre, alliant virtuosité et émotion, ce spectacle est une porte d’entrée pour les tout-petits vers la Grande musique.
Trois, quatre… c’est ainsi que les chefs d’orchestre donnent souvent le départ aux musiciens sérieux . C’est aussi comme ça que débute ce concert qui met en scène un chef d’orchestre, multi-instrumentiste et deux musiciens. L’un est guitariste, qui aurait préféré jouer dans un groupe de rock, et l’autre une violoniste virtuose et chanteuse lyrique qui se rêve soliste. A trois ils donnent un concert de grande musique, en la revisitant au gré de leurs humeurs. L’occasion pour tous de découvrir quelques grandes œuvres de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Dvorak, Beethoven, et bien d’autres.
Musique classique pour tout petits Canailles rock
Durée 35 min
Public à partir de 3 ans
Catégorie Famille. .
14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr
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English : Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre…
L’événement Auditorium Sophie Dessus Trois, Quatre… Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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