Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Tu connais la chanson

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 17:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Participez à un blind-test musical qui a pour thème la chanson française d’hier et d’aujourd’hui et découvrez un spectacle captivant, rempli de rire et de joie !

Attention OVNI savoureux ! A l’image de son interprète Louis Caratini, musicien charismatique et talentueux, il est difficile de classifier ce spectacle. Pas vraiment un concert, presque un cabaret, ou alors une conférence participative au tempo énergique.

Lui présente son tour de chant comme un blind-test d’où tout le monde sort gagnant et pour toutes les générations et les goûts. Il convoque Yves Montand, Amel Bent, Anne Sylvestre, IAM, Charles Trenet, La Rue Ketanou… On pourrait parler de stand-up musical, mais cela serait réduire le talent mélodique et l’érudition de l’olibrius.

Blin-test théâtral Louis Caratini

Durée 1h20

Public à partir de 10 ans

Tarif catégorie C .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Tu connais la chanson

L’événement Auditorium Sophie Dessus Tu connais la chanson Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze