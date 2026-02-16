Audrey Baldassare Hors piste Comédie Le Mans Le Mans
Audrey Baldassare Hors piste Comédie Le Mans Le Mans vendredi 29 mai 2026.
Audrey Baldassare Hors piste
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Prochainement à Comédie Le Mans…
.
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coming soon to Comédie Le Mans…
L’événement Audrey Baldassare Hors piste Le Mans a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72