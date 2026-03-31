Fête de l’Estampes en Sarthe Divers lieux au Mans et en Sarthe Le Mans

Le Mans

Fête de l’Estampes en Sarthe

Divers lieux au Mans et en Sarthe 9 communes sarthoises Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-06-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Nous organisons cette année un parcours artistique d’estampes dans notre département (mai-juin) Le but est d’aller à la rencontre du public, 9 communes (16 lieux d’exposition), +23 artistes, vernissages, initiations, ouvertures d’atelier. Scannez le QRcode de l’affiche pour visualiser le programme.

mai-juin 2026

Allonnes > Hôtel de Ville Eric Minette et Clara Erin du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h samedi de 9h à 12h, vernissage2/04 à 18h30.

Allonnes > Théâtre Chaôuet Eric Minette et Clara Erin du mardi à vendredi 10h à13h et 14h à 17h , ouverture avril-juin. Vernissage 2/04 17h au théâtre.

Allonnes > Atelier ouverture du 11 au 30 mai 9h à 12h et 14h à 18h du lundi au jeudi et de 9h à 17h30 le vendredi présentation des travaux d’élèves de Roxane Verquin et Armelle Chesnel. Pxxxas de vernissage

Dollon Christine Guichardon ouverture 31/05-28/06, dimanches 14h30-18h, vernissage le vendredi 29/05 à 18h

Domfront-en-Champagne Roger Blaquière et Marie Laure Gueguen ouverture du 23-27/05, 14h-18h, vernissage Samedi 23/05 18h30 à confirmer

Le Grand-Lucé Christian Enault et Florence Jalice ouverture 22-26/05, 9h-12h, 14h-17h, vernissage vendredi 22/05 à 17h30

Le Mans > Atelier de la Place Luis Pannier-l’association Artel et Natalia Rudychev ouverture 22-30/05, 13h-18h30 tous les jours sauf lundi, vernissage à venir

Le Mans > Café Folk Roxane Verquin ouverture du 01/05-30/06 9h-16h du lundi au vendredi. pas de vernissage prévu

Le Mans > Galerie Ariane Julie North et Mathilde André ouverture 23-30/05, 11h30-18h30 mercredi-samedi, vernissage samedi 23/05 à 18h

Le Mans > Galerie Éphémère artistes participant à notre parcours artistique plus Philippe Poirier Coutensais membre actif de notre association ouverture du 01-30/05, 12h-19h, mardi-dimanche, vernissage mercredi 06/05 18h

Montval-sur-Loir Franck Emond, Rocio Mazuesco, l’atelier migrateur avec Magda Moraczewska et Dominique Martigne ouverture 13-24/05, vernissage mercredi 13/05 19h

Parigné-l’Évêque Heimana Albérola, Cédric Lestienne et Karima Ben Saad > Médiathèque ouverture 22-29/05, mardi 9h-12h, mercredi 9h-12h et 14h-18h, vendredi 14h-18h, médiation De l’estampe aux chimères par Cédric Lestienne samedi 24 10h30

Parigné-l’Évêque > Mairie ouverture 22-29/05 tous les jours sauf samedi, dimanche et jeudi après-midi 8h30-12h30, 13h30-17h30

Parigné-l’Évêque > les Glycines ouverture 23-26/05, 14h-18h30, vernissage vendredi 23/05 17h. démonstration ou initiation dimanche 25 estampage sur tissu traditionnel par Karima Ben Saad 15h,

Sillé-le-Guillaume Yves Barré ouverture 02-31/05, du mercredi au dimanche plus jours fériés 10h30 à 13h et 14h à 18H. Animation prévue par l’artiste le samedi 9 mai 15h. Vernissage à venir

Tuffé-Val-de-la-Chéronne 2-31/05 Dominique Kéruzec, 4-28/06 Bruno Robert au cloitre de l’Abbaye. ouverture du 2-31/05 au 4-28/06 sur rendez vous ou jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et dimanche de 14h à 17h30. Vernissage en commun 2 mai 18h .

Divers lieux au Mans et en Sarthe 9 communes sarthoises Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 44 11 43 lehangarapapier@gmail.com

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English :

This year, we’re organizing an artistic journey of prints in our department (May-June). The aim is to reach out to the public, 9 communes (16 exhibition venues), +23 artists, vernissages, initiations, studio openings. Scan the QRcode on the poster to view the program.

L’événement Fête de l’Estampes en Sarthe Le Mans a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Le Mans