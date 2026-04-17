Auf den Spuren der Kelten, Hexen und Werwölfe geführte Besichtigung des Weberortes Locronan rue du Prieuré Douarnenez

Douarnenez

Auf den Spuren der Kelten, Hexen und Werwölfe geführte Besichtigung des Weberortes Locronan

rue du Prieuré am Busparkplatz, vor den Toiletten Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 16:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Auf den Spuren der Kelten, Hexen und Werwölfe geführte Besichtigung des Weberortes Locronan:

Kommen Sie mit dem Marco-Polo-Autor und langjährigen Reiseleiter Errol Friedhelm Karakoc auf einen spannenden Rundgang durch jenes kleine pittoreske Örtchen, das weit über die Grenzen der Bretagne hinaus berühmt ist. Treffen Sie eine böse Hexe, einen Werwolf, bestaunen Sie die für einen solch kleinen Ort imposante Architektur und erfahren Sie viel über die beiden historischen, wirtschaftlichen Standbeine Locronans: die Tuchweberei und die Troménie . Kein Zufall, dass Locronan eine illustre Schar von Filmregisseuren anzieht, auch heute noch. Viel Spaß also bei diesem Spaziergang durch die Jahrhunderte und Legenden.

Dauer: ca. 2h

Sprache: auf Deutsch

Schwierigkeitsgrad: mittel (zwei steile Passagen: ca. 250m abwärts, asphaltiert. Ca. 250m aufwärts, unbefestigt. Historisches Straßenpflaster) .

rue du Prieuré am Busparkplatz, vor den Toiletten Douarnenez 29180 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

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English : Auf den Spuren der Kelten, Hexen und Werwölfe geführte Besichtigung des Weberortes Locronan

L’événement Auf den Spuren der Kelten, Hexen und Werwölfe geführte Besichtigung des Weberortes Locronan Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ