Troc et puces rue Jules Verne Douarnenez

Douarnenez

Troc et puces

rue Jules Verne Salle Jules Verne Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Exposants réservé aux particuliers, table de 2.70m 13 € et/ou emplacement 2,70m vide de table:11€

Restauration rapide sur place. Salle chauffée. .

rue Jules Verne Salle Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 45 51 26 01

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English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ