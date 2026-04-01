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Troc et puces rue Jules Verne Douarnenez

Troc et puces rue Jules Verne Douarnenez dimanche 19 avril 2026.

Lieu : rue Jules Verne

Adresse : Salle Jules Verne

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : 2026-04-19T08:30:00

Fin : 2026-04-19T17:30:00

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Douarnenez

Troc et puces

rue Jules Verne Salle Jules Verne Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Exposants réservé aux particuliers, table de 2.70m 13 € et/ou emplacement 2,70m vide de table:11€
Restauration rapide sur place. Salle chauffée.   .

rue Jules Verne Salle Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 45 51 26 01 

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English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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