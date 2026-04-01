Troc et puces rue Jules Verne Douarnenez
Troc et puces rue Jules Verne Douarnenez dimanche 19 avril 2026.
Douarnenez
Troc et puces
rue Jules Verne Salle Jules Verne Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Exposants réservé aux particuliers, table de 2.70m 13 € et/ou emplacement 2,70m vide de table:11€
Restauration rapide sur place. Salle chauffée. .
rue Jules Verne Salle Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 45 51 26 01
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English : Troc et puces
L’événement Troc et puces Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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