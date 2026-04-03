Troc et Puces Rue Jules Verne Douarnenez

Douarnenez

Troc et Puces

Rue Jules Verne Gymnase Jules Verne Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Troc et Puces organisé par l’APEL Sainte Philomène Saints Anges.

Venez chiner et faire de bonnes affaires lors de notre vide-grenier. Buvette et petite restauration sur place pour une journée conviviale.

Les bénéfices seront reversés à l’école, au profit des projets scolaires.

Informations Exposants:

– 13€ la table de 2,70 m

– 11€/2,70 m

Réservation obligatoire .

Rue Jules Verne Gymnase Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 74 32 02 50

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English : Troc et Puces

L’événement Troc et Puces Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ