Troc et Puces Rue Jules Verne Douarnenez
Troc et Puces Rue Jules Verne Douarnenez dimanche 3 mai 2026.
Douarnenez
Troc et Puces
Rue Jules Verne Gymnase Jules Verne Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Troc et Puces organisé par l’APEL Sainte Philomène Saints Anges.
Venez chiner et faire de bonnes affaires lors de notre vide-grenier. Buvette et petite restauration sur place pour une journée conviviale.
Les bénéfices seront reversés à l’école, au profit des projets scolaires.
Informations Exposants:
– 13€ la table de 2,70 m
– 11€/2,70 m
Réservation obligatoire .
Rue Jules Verne Gymnase Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 74 32 02 50
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English : Troc et Puces
L’événement Troc et Puces Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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