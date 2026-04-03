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Troc et Puces Rue Jules Verne Douarnenez

Troc et Puces Rue Jules Verne Douarnenez dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Rue Jules Verne

Adresse : Gymnase Jules Verne

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : 2026-05-03T08:30:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Douarnenez

Troc et Puces

Rue Jules Verne Gymnase Jules Verne Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Troc et Puces organisé par l’APEL Sainte Philomène Saints Anges.

Venez chiner et faire de bonnes affaires lors de notre vide-grenier. Buvette et petite restauration sur place pour une journée conviviale.

Les bénéfices seront reversés à l’école, au profit des projets scolaires.

Informations Exposants:
– 13€ la table de 2,70 m
– 11€/2,70 m
Réservation obligatoire   .

Rue Jules Verne Gymnase Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 74 32 02 50 

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English : Troc et Puces

L’événement Troc et Puces Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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