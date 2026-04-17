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Mai à Vélo Séances de remise en selle rue Charles de Foulcauld Douarnenez

Mai à Vélo Séances de remise en selle rue Charles de Foulcauld Douarnenez jeudi 7 mai 2026.

Lieu : rue Charles de Foulcauld

Adresse : Terrain de foot de Kermarron

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Douarnenez

Mai à Vélo Séances de remise en selle

rue Charles de Foulcauld Terrain de foot de Kermarron Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 09:30:00
fin : 2026-05-07 11:30:00

Date(s) :
2026-05-07

Vous n’avez pas fait de vélo depuis longtemps ? Ces séances sont faites pour vous !

Au programme, une progression tout en douceur
Séance 1 reprise en milieu fermé pour se rassurer
Séance 2 sortie sur voie verte
Séance 3 mise en situation en ville

L’idéal pour reprendre confiance étape par étape !   .

rue Charles de Foulcauld Terrain de foot de Kermarron Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Mai à Vélo Séances de remise en selle Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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