Aujourd’hui, on improvise ! (Ce soir, on improvise #12)

Un évènement marquant de la saison s’inscrit le 30 mai 2026 avec le Conservatoire Charles Munch en partenariat avec la MPAA au théâtre de la Bastille : deux sessions publiques de performance d’improvisation inter-disciplines théâtre, musique et danse.

Le rendez-vous mensuel d’improvisation au Conservatoire Charles Munch par Dionisia FERREIRA WAUCAMPT.

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit

14h30: https://my.weezevent.com/aujourdhui-on-improvise-14h30

16h00:https://my.weezevent.com/aujourdhui-on-improvise-14h30-1

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T15:30:00+02:00;2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00



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