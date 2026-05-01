Aujourd’hui, on improvise ! (Ce soir, on improvise #12)
Aujourd’hui, on improvise ! (Ce soir, on improvise #12) samedi 30 mai 2026.
Un évènement marquant de la saison s’inscrit le 30 mai 2026 avec le Conservatoire Charles Munch en partenariat avec la MPAA au théâtre de la Bastille : deux sessions publiques de performance d’improvisation inter-disciplines théâtre, musique et danse.
Le rendez-vous mensuel d’improvisation au Conservatoire Charles Munch par Dionisia FERREIRA WAUCAMPT.
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit
14h30: https://my.weezevent.com/aujourdhui-on-improvise-14h30
16h00:https://my.weezevent.com/aujourdhui-on-improvise-14h30-1
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T15:30:00+02:00;2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00
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