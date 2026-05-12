Aulnay

Aulnay, d’images et de paroles Septembre 2026

Rue Basse de l’Eglise Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Aulnay d’Images et de Paroles une immersion artistique et patrimoniale autour des sculptures de l’église d’Aulnay mêlant musique, images, projection et médiation culturelle

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Rue Basse de l’Eglise Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

Aulnay: Images and Words an artistic and heritage experience centred on the sculptures of Aulnay Church, combining music, images, screenings and cultural outreach

L’événement Aulnay, d’images et de paroles Septembre 2026 Aulnay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge