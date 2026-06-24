Festival Eurochestries Choeur Les voix d’Elles de Laval, Canada (Québec) Aulnay
Festival Eurochestries Choeur Les voix d’Elles de Laval, Canada (Québec) Aulnay jeudi 6 août 2026.
Aulnay
Festival Eurochestries Choeur Les voix d’Elles de Laval, Canada (Québec)
Eglise Saint-Pierre de la Tour Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le Festival des Eurochestries accueille le chœur québécois Les Voix d’Elles. Une quarantaine de jeunes choristes offrent un voyage musical entre tradition et création contemporaine, porté par des voix lumineuses et une belle énergie.
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Eglise Saint-Pierre de la Tour Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Festival Eurochestries Choeur Les voix d’Elles de Laval, Canada (Québec) Aulnay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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