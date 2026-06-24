Aulnay

Festival Eurochestries Choeur Les voix d’Elles de Laval, Canada (Québec)

Eglise Saint-Pierre de la Tour Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le Festival des Eurochestries accueille le chœur québécois Les Voix d’Elles. Une quarantaine de jeunes choristes offrent un voyage musical entre tradition et création contemporaine, porté par des voix lumineuses et une belle énergie.

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Eglise Saint-Pierre de la Tour Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Festival Eurochestries Choeur Les voix d’Elles de Laval, Canada (Québec) Aulnay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge