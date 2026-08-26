Aulnay-sous-amiante : une lutte populaire contre l’indifférence Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-01 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

De 1938 aux années 1980, le Comptoir des minéraux et matières premières (CMMP) a manipulé de l’amiante dans son usine de broyage de minéraux située au cœur de la ville d’Aulnay-sous-bois (Seine-Saint-Denis). Dès les années 1950, la population se plaint des poussières qui envahissent les jardins, la rue ou l’école primaire. Les autorités se veulent rassurantes : ces poussières sont inoffensives…Le CMMP ferme ses portes en 1991, et quelques années plus tard, un Aulnaysien est atteint d’un cancer de la plèvre (mésothéliome pleural). Sa famille enquête et les soupçons se portent sur le CMMP car la maison familiale était proche de l’usine. Elle veut des explications mais se heurte le plus souvent à un mur de silence de la part des autorités.Ce combat, elle continue à le mener, avec d’autres collectifs, portés par une certitude : seule l’action collective est de nature à briser l’omerta et l’inertie. La clé de la réussite se tient là : dans la capacité, sur le temps long, à faire front. Cette exposition en porte le témoignage.Chaque année, près de 3000 personnes sont victimes de cette « poussière du diable » dont la toxicité fut longtemps niée ou minorée par l’Etat et les industriels.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/exposition-aulnay-sous-amiante-une-lutte-populaire-contre-lindifference/



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