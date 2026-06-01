Aumetz célèbre la musique, Grand-Est, Aumetz
Aumetz célèbre la musique, Grand-Est, Aumetz dimanche 21 juin 2026.
Aumetz célèbre la musique Dimanche 21 juin, 11h30 Grand-Est Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fête de la Musique Aumetz 2026
Cette année les festivités débuteront à 11h30 et se termineront à 21h00 étant donné que le 21 juin tombe un dimanche.
Vous pourrez vous restaurer sur place midi et soir.
Le programme complet c’est ici :
https://www.mairieaumetz.com/agenda/fete-de-la-musique-aumetz-2026.html
Grand-Est 6 Place de l’Hôtel de Ville,57710 Aumetz Aumetz 57710 Moselle Grand Est 0382919063 https://www.mairieaumetz.com/ [{« link »: « https://www.mairieaumetz.com/agenda/fete-de-la-musique-aumetz-2026.html »}]
Fête de la Musique Aumetz 2026
©Mairie d’Aumetz
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