Aumetz célèbre la musique, Grand-Est, Aumetz

Aumetz célèbre la musique Dimanche 21 juin, 11h30 Grand-Est Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fête de la Musique Aumetz 2026

Cette année les festivités débuteront à 11h30 et se termineront à 21h00 étant donné que le 21 juin tombe un dimanche.

Vous pourrez vous restaurer sur place midi et soir.

Le programme complet c’est ici :

https://www.mairieaumetz.com/agenda/fete-de-la-musique-aumetz-2026.html

Grand-Est 6 Place de l’Hôtel de Ville,57710 Aumetz Aumetz 57710 Moselle Grand Est 0382919063 https://www.mairieaumetz.com/ [{« link »: « https://www.mairieaumetz.com/agenda/fete-de-la-musique-aumetz-2026.html »}]

Fête de la Musique Aumetz 2026

©Mairie d’Aumetz