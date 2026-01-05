Auppegard en Fleurs et Plants Sur le parking du terrain de football Auppegard
Sur le parking du terrain de football Rue du Stade Auppegard Seine-Maritime
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
2026-05-17
Marché aux plantes et plants, matériel de jardinage, apiculture, horticulture, fleurs, légumes, produits du terroir.
Buvette et petite restauration sur place. .
