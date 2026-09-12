Auprès de mon arbre & Abeille en fête Atelier musique verte Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André
dimanche 13 septembre 2026 · Parc de Rosmeur · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Auprès de mon arbre & Abeille en fête Atelier musique verte
Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La Compagnie Les Embobineuses vous invite à participer à l’atelier musique verte . Ce sera l’occasion de créer des instruments de musique à partir de végétaux. .
Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Auprès de mon arbre & Abeille en fête Atelier musique verte Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-18 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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