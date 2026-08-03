UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pléneuf-Val-André

Film La Fille dans les nuages Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

jeudi 20 août 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Cinéma La Rotonde
Adresse
1 Rue Winston Churchill
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Film La Fille dans les nuages

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Animation, Aventure, Famille.

Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, 11 ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage…

Durée 1h28. A partir de 6 ans.   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Film La Fille dans les nuages Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme

À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)