UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pléneuf-Val-André

Auprès de mon arbre & Abeille en fête Conférence Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André

dimanche 13 septembre 2026 · Parc de Rosmeur · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parc de Rosmeur
Adresse
31 Rue de l'Hôtel de Ville
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Auprès de mon arbre & Abeille en fête Conférence

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 15:15:00

Date(s) :
2026-09-13

Michel Pastoureau vous invite à sa conférence La pomme et le pommier une histoire culturelle .   .

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Auprès de mon arbre & Abeille en fête Conférence Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-19 par Pléneuf-Val-André Tourisme

À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)