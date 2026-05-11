Pléneuf-Val-André

Visite guidée Promenons-nous dans les champs du sarrasin au fromage

Fromagerie du Vaumadeuc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 11:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Parcourez les champs pour découvrir l’histoire de la ferme du Vaumadeuc et la pratique de la culture de céréales et de sarrasin bio, du labour à la moisson. Terminez la visite par une dégustation et une explication de la fabrication du fromage en visualisant l’atelier depuis la boutique.

Inscription obligatoire. .

Fromagerie du Vaumadeuc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée Promenons-nous dans les champs du sarrasin au fromage Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-06 par Pléneuf-Val-André Tourisme