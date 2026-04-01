Initiation aux algues comestibles Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André
Initiation aux algues comestibles Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André samedi 18 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Initiation aux algues comestibles
Quai Célestin Bouglé Parking du Verdelet Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 16:15:00
Date(s) :
2026-04-19
Lors de cette sortie, vous apprendrez à identifier et reconnaître les algues… comestibles. Un univers méconnu, mais riche en saveurs et en bienfaits.
Le temps peut être changeant et venteux, aussi n’hésitez pas à prendre des habits de pluie et des chaussures adaptées. Il est également possible d’apporter de quoi prendre des notes et des photos.
Adultes et enfants conseillés à partir de 7 ans. Inscription obligatoire. .
Quai Célestin Bouglé Parking du Verdelet Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Initiation aux algues comestibles Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-09 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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