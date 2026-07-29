Concert Romi & Sabin Bar du Casino Pléneuf-Val-André
samedi 15 août 2026 · Bar du Casino · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Concert Romi & Sabin
Bar du Casino 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Retrouvez un concert du duo Romi & Sabin (pop, soul et variétés) au bar du Casino Partouche du Val-André !
Profitez d’une soirée concert en famille ou entre amis ! .
Bar du Casino 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Concert Romi & Sabin Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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