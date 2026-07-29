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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Concert Romi & Sabin Bar du Casino Pléneuf-Val-André

samedi 15 août 2026 · Bar du Casino · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bar du Casino
Adresse
1 Rue Winston Churchill
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Concert Romi & Sabin

Bar du Casino 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Retrouvez un concert du duo Romi & Sabin (pop, soul et variétés) au bar du Casino Partouche du Val-André !
Profitez d’une soirée concert en famille ou entre amis !   .

Bar du Casino 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Concert Romi & Sabin Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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