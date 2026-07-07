Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Nocturnes du mercredi

Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 23:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Les rues du Val-André s’animent de 18h à 23h30 à travers des concerts gratuits proposés en terrasse ou dans la rue par la Ville de Pléneuf-Val-André et les commerçants.

Place Charles de Gaulle, retrouvez ce mercredi

18h Lulu Jazz Band. Jazz New Orléans et swing des années folles.

Suite de la programmation à venir…

À Dahouët ou sur la Promenade de la Digue, découvrez d’autres groupes

– La Mouette pas Muette (cosy pop vintage) au bar du Casino.

– Undercover (duo pop-rock) à La Vagabonde.

– Arletty Swing (soul, funk musette et jazz) à la Voile à Dahouët.

Les rues sont piétonnisées dès 15h. Profitez des navettes gratuites du Val-André à La Princelle jusqu’à 23h. .

Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Nocturnes du mercredi Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme