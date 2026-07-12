Tournoi d’été Tennis de table Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André

mercredi 29 juillet 2026 · Rue des Docteurs Roux et Calmette · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Tournoi d’été Tennis de table

Rue des Docteurs Roux et Calmette Complexe Sportif du Pont Gagnoux Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29 00:00:00

Date(s) :

2026-07-29

30e édition des tournois d’été de tennis de table Erquy-Pléneuf.

Un tableau est réservé aux licenciés FFTT et un autre est réservé aux loisirs sur 30 tables.

Formule originale Pas de joueur éliminé, vous êtes assuré de jouer toute la soirée !

Des lots tirés au sort en fin de tournoi.

Inscription en ligne dès le jeudi précédent le tournoi.

Début du tournoi à 20h00 précise ! .

Rue des Docteurs Roux et Calmette Complexe Sportif du Pont Gagnoux Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 18 57 60

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English :

L’événement Tournoi d’été Tennis de table Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme