Découverte nature Initiation aux algues comestibles Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Découverte nature Initiation aux algues comestibles

Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:30:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Lors de cette sortie, vous apprendrez à identifier et reconnaître les algues… comestibles. Un univers méconnu, mais riche en saveurs et en bienfaits.

Le temps peut être changeant et venteux, aussi n’hésitez pas à prendre des habits de pluie et des chaussures adaptées. Il est également possible d’apporter de quoi prendre des notes et des photos.

Durée 1h30. À partir de 5 ans. Inscription obligatoire. .

Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Découverte nature Initiation aux algues comestibles Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme