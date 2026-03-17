Découverte nature Initiation aux algues comestibles Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André
Découverte nature Initiation aux algues comestibles Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André samedi 15 août 2026.
Pléneuf-Val-André
Découverte nature Initiation aux algues comestibles
Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:30:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Lors de cette sortie, vous apprendrez à identifier et reconnaître les algues… comestibles. Un univers méconnu, mais riche en saveurs et en bienfaits.
Le temps peut être changeant et venteux, aussi n’hésitez pas à prendre des habits de pluie et des chaussures adaptées. Il est également possible d’apporter de quoi prendre des notes et des photos.
Durée 1h30. À partir de 5 ans. Inscription obligatoire. .
Quai Célestin Bouglé Parking de Piégu Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Découverte nature Initiation aux algues comestibles Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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