Auprès de mon arbre & Abeille en fête Contes Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Auprès de mon arbre & Abeille en fête Contes

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’apiculteur René Walior vous invite à découvrir des contes autour du thèle de la nature et des abeilles. .

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Auprès de mon arbre & Abeille en fête Contes Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-14 par Pléneuf-Val-André Tourisme