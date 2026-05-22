Concert La Mouette Pas Muette La Voile Pléneuf-Val-André
Concert La Mouette Pas Muette La Voile Pléneuf-Val-André mercredi 26 août 2026.
Pléneuf-Val-André
Concert La Mouette Pas Muette
La Voile 42 Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
La voix de Cécile Gallach, c’est son cri, sa voie de vie. Les mots, la musique, les émotions vibrent, résonnent et se transmettent. c’est une expression de musicienne qui dit plus, qui dit autrement.
Elle partage, interprète et chaloupe à l’envie.
Dans ses concerts et ses spectacles, elle aime que ça groove et que le public s’éclaire, tout en émotion et en paillettes !
Alour, veni ? .
La Voile 42 Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 85
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L’événement Concert La Mouette Pas Muette Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-19 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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