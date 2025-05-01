Aurélien 3000 – Théâtre La Flèche
samedi 10 octobre 2026
Informations pratiques
La journée, Aurélien est pharmacien. Le soir, il devient Aurélien 3000, chansonnier public.
Depuis sa chambre, il écrit, compose et interprète des chansons à la commande.
Aujourd’hui, il reçoit une équipe de télé locale venue faire un sujet sur sa drôle d’activité.
Mais Aurélien est un peu stressé, car ce n’est pas un jour comme les autres. Dans quelques jours, il fera son tout premier concert.
Seul en scène. Embarquez dans l’univers d’Aurélien 3000, personnage poétique anachronique et attachant.
Du vendredi 09 octobre 2026 au vendredi 11 décembre 2026 :
vendredi
de 21h00 à 22h00
payant
De 15 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T00:00:00+02:00
fin : 2026-12-11T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T22:00:00+02:00;2026-10-16T21:00:00+02:00_2026-10-16T22:00:00+02:00;2026-10-23T21:00:00+02:00_2026-10-23T22:00:00+02:00;2026-10-30T21:00:00+02:00_2026-10-30T22:00:00+02:00;2026-11-06T21:00:00+02:00_2026-11-06T22:00:00+02:00;2026-11-13T21:00:00+02:00_2026-11-13T22:00:00+02:00;2026-11-20T21:00:00+02:00_2026-11-20T22:00:00+02:00;2026-11-27T21:00:00+02:00_2026-11-27T22:00:00+02:00;2026-12-04T21:00:00+02:00_2026-12-04T22:00:00+02:00;2026-12-11T21:00:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00
https://theatrelafleche.fr/la-saison/aurelien-3000/