Aurélien 3000 – Théâtre La Flèche

Informations pratiques

La journée, Aurélien est pharmacien. Le soir, il devient Aurélien 3000, chansonnier public.

Depuis sa chambre, il écrit, compose et interprète des chansons à la commande.

Aujourd’hui, il reçoit une équipe de télé locale venue faire un sujet sur sa drôle d’activité.

Mais Aurélien est un peu stressé, car ce n’est pas un jour comme les autres. Dans quelques jours, il fera son tout premier concert.

Seul en scène. Embarquez dans l’univers d’Aurélien 3000, personnage poétique anachronique et attachant.

Du vendredi 09 octobre 2026 au vendredi 11 décembre 2026 :

vendredi

de 21h00 à 22h00

payant

De 15 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T00:00:00+02:00

fin : 2026-12-11T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T22:00:00+02:00;2026-10-16T21:00:00+02:00_2026-10-16T22:00:00+02:00;2026-10-23T21:00:00+02:00_2026-10-23T22:00:00+02:00;2026-10-30T21:00:00+02:00_2026-10-30T22:00:00+02:00;2026-11-06T21:00:00+02:00_2026-11-06T22:00:00+02:00;2026-11-13T21:00:00+02:00_2026-11-13T22:00:00+02:00;2026-11-20T21:00:00+02:00_2026-11-20T22:00:00+02:00;2026-11-27T21:00:00+02:00_2026-11-27T22:00:00+02:00;2026-12-04T21:00:00+02:00_2026-12-04T22:00:00+02:00;2026-12-11T21:00:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00



https://theatrelafleche.fr/la-saison/aurelien-3000/



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