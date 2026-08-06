Informations pratiques

Alençon

Aurélien réal présente piano au souffle continu

15 Rue Antoine de Saint-Exupéry Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07

A l’occasion de la sortie de son double album AVALANCHES

Aurélien réal présente piano au souffle continu

Jeudi 6 août 2026, à partir de 19 h un concert en solo .

Vendredi 7 août 2026, à partir de 11 h, sur toute la journée un concert continu, un moment de découverte, une expérience sonore.

l’après-midi sera ouvert à l’improvisation spontanée. Celles et ceux qui souhaitent participer à ce moment sont les bienvenu·e·s avec leur instrument, leur voix ou leur geste de danse.

Lieu Théâtre Cie Bleu 202

15 rue Antoine de St Exupéry 61000 Alençon

Entrée participation libre

Contact 06 31 50 55 16

À noter également deux autres concerts seront donnés les 28 et 29 août prochains au Théâtre Cie Bleu 202 – .

15 Rue Antoine de Saint-Exupéry Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 31 50 55 16

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English : Aurélien réal présente piano au souffle continu

L’événement Aurélien réal présente piano au souffle continu Alençon a été mis à jour le 2026-08-04 par OT CUA ALENCON