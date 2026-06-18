Visite guidée Alençon, la cité des Ducs Alençon
Visite guidée Alençon, la cité des Ducs Alençon samedi 8 août 2026.
Alençon
Visite guidée Alençon, la cité des Ducs
38 Rue aux Sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 15:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Le temps d’une visite, attardez-vous devant les édifices emblématiques qui ont façonnés la gloire et la renommée de l’ancienne cité des Ducs ! Du XIeme siècle au XXIeme siècle, il n’y a qu’un pas Suivez le guide ! .
38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : Visite guidée Alençon, la cité des Ducs
L’événement Visite guidée Alençon, la cité des Ducs Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON
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