Aurore Voilqué 5tet Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 28 mars 2026.

Le trio s’étoffe en ajoutant Joris Viquesnel à la guitare rythmique et Julie Saury à la batterie dans le but d’enregistrer le deuxième album courant 2026.

Elle interprète 10 chansons totalement originales paroles et musique écrites par différents auteurs et compositeurs tels que Mathis Haug, boris Bergman, Norig et Sébastien giniaux.

Ces textes racontent la vie d’une femme de 45 ans qui entre dans une nouvelle phase de sa vie de femme mûre et maman célibataire.

On pénètre ainsi dans l’univers d’aurore qui explore avec délice le tournant à 90C de son destin.

Le répertoire sera bien sûr agrémenté de jazz manouche et de standards de django Reinhardt, musique qu’elle connaît à merveille et qu’elle jouera tout au long de sa carrière!

Aurore Voilqué violon, chant

Sébastien Giniaux guitare lead

Joris Viquesnel guitare rythmique

Fabricio Nicolas Garcia contrebasse

Julie Saury batterie

La violoniste et chanteuse Aurore Voilqué sort un nouvel album aux côtés des excellents Sébastien giniaux et Fabricio nicolas garcia.

Le samedi 28 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05