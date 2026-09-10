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Autechre, L’Aéronef, Lille

vendredi 16 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille

Autechre, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
L'Aéronef
Adresse
Av. Willy Brandt 59777 Euralille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
30 Euros / 23 Euros

Autechre Vendredi 16 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

30 Euros / 23 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Loin des yeux, près du cœur. Retour d’Autechre dans la métropole lilloise à l’automne 2026 ! Duo emblématique du label Warp, pionnier des musiques électroniques, Autechre a le secret de concerts intenses, en évolution, partie intégrante de son processus de création.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Autechre à Lille, retour de cet insatiable duo qui figure parmi les vétérans de la galaxie électro.

Bafic

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