Autechre, L’Aéronef, Lille
vendredi 16 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Autechre Vendredi 16 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord
30 Euros / 23 Euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Loin des yeux, près du cœur. Retour d’Autechre dans la métropole lilloise à l’automne 2026 ! Duo emblématique du label Warp, pionnier des musiques électroniques, Autechre a le secret de concerts intenses, en évolution, partie intégrante de son processus de création.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Autechre à Lille, retour de cet insatiable duo qui figure parmi les vétérans de la galaxie électro.
Bafic
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