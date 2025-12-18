Auto, Aurelia Ivan – TSARA Théâtre de l’Aquarium Paris

Dans un geste opératique tout public, la metteuse en scène Aurelia Ivan revisite le mythe de l’automobile, les fantasmes et les désillusions qu’elle provoque. Sur scène, une soprano, une danseuse et une voiture miniature font alliance. Emporté par les circonvolutions du jouet vrombissant, le monde de l’enfance à celui de l’adulte se dessine, se sculpte et s’interroge.

Qui n’a jamais joué avec une petite voiture, un camion ou un train électrique ? À travers une série de courtes fables poétiques et le pouvoir d’évocation du théâtre d’objets, du chant lyrique et de la danse, Auto convoque nos attentes, nos représentations et nos imaginaires. Symbole de progrès, de liberté et de puissance, ce moyen de transport est aujourd’hui controversé par son impact environnemental. Alors, pourquoi ne pas ralentir « nous-mêmes » ?

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Poulies, pièges, trappes, guindes, un chat, un vrai roi et un faux marquis… Le théâtre se raconte lui-même, se singe, se fabrique et s’auto-détruit. Il s’assemble et décroche, digresse, se perd et part ailleurs.

