Automassage du Visage au Château Chauvin Saint-Émilion
Automassage du Visage au Château Chauvin Saint-Émilion jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Émilion
Automassage du Visage au Château Chauvin
1901 route de vachon Saint-Émilion Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Nous sommes repartis pour une nouvelle saison de Yoga au Château.
Jeudi 2 Juillet Automassage du Visage au Château Chauvin
Rendez-vous toutes les semaines de l’été 2026, dès 19 h, pour une heure de yoga dans un cadre paisible et inspirant, suivie d’une dégustation conviviale dans l’un des magnifiques châteaux de la région bordelaise.
Une parenthèse de bien-être et de détente à vivre tout l’été, entre nature, patrimoine et douceur des soirées estivales.
Tapis obligatoire pour participer aux séances. .
1901 route de vachon Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 69 22 l.merit@hotmail.fr
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English : Automassage du Visage au Château Chauvin
L’événement Automassage du Visage au Château Chauvin Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Emilion
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