Grand Corbin Art Summer : Atelier de Poterie Saint-Émilion
Grand Corbin Art Summer : Atelier de Poterie Saint-Émilion mercredi 24 juin 2026.
Saint-Émilion
Grand Corbin Art Summer : Atelier de Poterie
Château Grand Corbin Saint-Émilion Gironde
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-06-24 19:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05
Grand Corbin Art Summer Atelier de Poterie les mercredis 24/06, 08/07, 22/07 et 05/08
Expérience artistique unique au cœur du vignoble. Afterwork créatif de 17h à 19h. Atelier poterie autour de dégustations de vin. Léa Palain, artisane d’art basée à Moulon, développe un travail où la céramique dialogue avec l’art floral. Elle réalise à la main des pièces utilitaires et de la vaisselle artisanale pensées pour accueillir et sublimer les compositions florales et l’art de la table. Inspirée par la nature et les saisons, elle crée un univers sobre, sensible et authentique, destiné aux particuliers comme aux professionnels.
Au programme
– atelier créatif de 2h (bilingue FR/EN)
– dégustation de 3 vins (blanc, rosé, rouge) + 3 bouchées (terre et mer)
4 (minimum requis) à 10 participants. Inscription obligatoire.
42 €/personne .
Château Grand Corbin Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 35 97 95 chateau@grandcorbin.com
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English : Grand Corbin Art Summer : Atelier de Poterie
L’événement Grand Corbin Art Summer : Atelier de Poterie Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Emilion
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