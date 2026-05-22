Sur les toits — Visite flash à Saint-Émilion Saint-Émilion
Sur les toits — Visite flash à Saint-Émilion Saint-Émilion samedi 13 juin 2026.
Saint-Émilion
Sur les toits — Visite flash à Saint-Émilion
483A Rue du Château du Roy Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 14:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Ville de Saint-Émilion vous propose une visite flash inédite au sommet de la Tour du Roy.
Animée par Corentin Bonaval, médiateur du service Candidature Ville d’art et d’histoire de Saint-Émilion, cette expérience immersive de 30 minutes invite à porter un nouveau regard sur la cité, son patrimoine monumental et les paysages qui l’entourent.
Depuis ce point de vue exceptionnel, les visiteurs découvrent l’organisation urbaine médiévale de Saint-Émilion ainsi que l’immensité du vignoble inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entre histoire, architecture et culture viticole, chaque panorama dévoile des siècles de savoir-faire et d’héritage.
Prévoyez des chaussures confortables. .
483A Rue du Château du Roy Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 72 09 accueil@ville-stemilion.fr
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English : Sur les toits — Visite flash à Saint-Émilion
L’événement Sur les toits — Visite flash à Saint-Émilion Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Saint-Emilion
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