Coucy-le-Château-Auffrique

Automnales 2026

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Rendez-vous les 5 et 6 septembre 2026 au parc l’Hermitte à Coucy-Le-Château.

Au programme:

Un événement organisées chaque année par la Communauté de communes, les Automnales proposent une édition inédite, poétique et riche en découvertes. Danse, acrobatie, jonglage, corde lisse, tissus aériens et expériences musicales se mêlent pour offrir des spectacles surprenants et accessibles à tous.

Au cœur du Parc Lhermitte spécialement aménagé pour l’événement, le public est invité à vivre un moment hors du temps, où prennent vie des histoires pleines d’humour, de joie et d’émotion.

Véritable célébration des Arts de la Rue, les Automnales reflètent la richesse des rencontres et des aventures qui jalonnent notre quotidien diverses, marquantes et profondément enrichissantes.

Entrée Gratuite

Informations au 03 23 80 18 13

Rendez-vous les 5 et 6 septembre 2026 au parc l’Hermitte à Coucy-Le-Château.

Au programme:

Un événement organisées chaque année par la Communauté de communes, les Automnales proposent une édition inédite, poétique et riche en découvertes. Danse, acrobatie, jonglage, corde lisse, tissus aériens et expériences musicales se mêlent pour offrir des spectacles surprenants et accessibles à tous.

Au cœur du Parc Lhermitte spécialement aménagé pour l’événement, le public est invité à vivre un moment hors du temps, où prennent vie des histoires pleines d’humour, de joie et d’émotion.

Véritable célébration des Arts de la Rue, les Automnales reflètent la richesse des rencontres et des aventures qui jalonnent notre quotidien diverses, marquantes et profondément enrichissantes.

Entrée Gratuite

Informations au 03 23 80 18 13 .

Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13

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English :

See you on September 5 and 6, 2026 at Parc l’Hermitte in Coucy-Le-Château.

On the program:

An annual event organized by the Communauté de communes , the Automnales offers an original, poetic edition, rich in discoveries. Dance, acrobatics, juggling, tightrope walking, aerial fabrics and musical experiments combine to offer surprising shows accessible to all.

In the heart of the Parc Lhermitte, specially laid out for the event, the public is invited to experience a timeless moment, where stories full of humor, joy and emotion come to life.

A true celebration of the street arts, Automnales reflects the richness of the encounters and adventures that punctuate our daily lives: diverse, memorable and deeply enriching.

Free admission

Information on 03 23 80 18 13

L’événement Automnales 2026 Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard