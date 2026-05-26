Opération nettoyons la Nature Coucy-le-Château-Auffrique
Opération nettoyons la Nature Coucy-le-Château-Auffrique dimanche 27 septembre 2026.
Coucy-le-Château-Auffrique
Opération nettoyons la Nature
Place de l’Hôtel de Ville Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Rendez-vous le dimanche 27 septembre de 10h00 à 12h00 pour l’opération Nettoyons la Nature à Coucy-le-Château.
Le départ se fera place de l’Hôtel de ville et un pot de l’amitié sera offert à l’issue.
La participation est gratuite.
Ouvert à tous.
Information: lesamisdecoucy@gmail.com
Rendez-vous le dimanche 27 septembre de 10h00 à 12h00 pour l’opération Nettoyons la Nature à Coucy-le-Château.
Le départ se fera place de l’Hôtel de ville et un pot de l’amitié sera offert à l’issue.
La participation est gratuite.
Ouvert à tous.
Information: lesamisdecoucy@gmail.com .
Place de l’Hôtel de Ville Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France lesamisdecoucy@gmail.com
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English :
Join us on Sunday September 27 from 10:00 to 12:00 for the Clean Up Nature event in Coucy-le-Château.
Departure will be from Place de l’Hôtel de Ville, and a pot de l’amitié will be offered afterwards.
Participation is free.
Open to all.
Information: lesamisdecoucy@gmail.com
L’événement Opération nettoyons la Nature Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard