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Autoportrait à la chambre Centre d’art Gwinzegal Guingamp

jeudi 16 juillet 2026 · Centre d'art Gwinzegal · Guingamp

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Centre d'art Gwinzegal
Adresse
4 Rue Auguste Pavie
Ville
22200 Guingamp
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Guingamp

Autoportrait à la chambre

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Découvrez la prise de vue à la chambre photographique, un procédé ancien qui invite à prendre le temps. À partir du thème de l’autoportrait, chacun·e expérimentera la pose, le cadrage et la manière de se représenter.   .

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78 

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English :

L’événement Autoportrait à la chambre Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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