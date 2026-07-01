Autoportrait à la chambre Centre d’art Gwinzegal Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Autoportrait à la chambre

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Découvrez la prise de vue à la chambre photographique, un procédé ancien qui invite à prendre le temps. À partir du thème de l’autoportrait, chacun·e expérimentera la pose, le cadrage et la manière de se représenter. .

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78

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English :

L’événement Autoportrait à la chambre Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol