Autour de l’Alchimiste Blesle
Autour de l’Alchimiste Blesle samedi 23 mai 2026.
Autour de l’Alchimiste
Abbatiale de Blesle Blesle Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Sur le thème Grandeur Nature , le festival des Escales Brivadoises propose cette année 6 concerts dans 6 lieux différents à Lavaudieu, Blesle ou encore Chavaniac la Fayette.
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Abbatiale de Blesle Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 72 15 81
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English :
On the theme of Grandeur Nature , this year’s Escales Brivadoises festival features 6 concerts at 6 different venues in Lavaudieu, Blesle and Chavaniac la Fayette.
L’événement Autour de l’Alchimiste Blesle a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne