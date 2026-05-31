Autour de l’argile de Bollène, Atelier-du-40, Bollène

Autour de l’argile de Bollène 26 – 28 juin Atelier-du-40 Vaucluse

Entrée libre et sur inscription selon les activités (randonnées, conférence)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Le gisement de kaolinite de Bollène (Vaucluse) produit une argile très pure. Cette terre est connue depuis l’antiquité pour ses qualités réfractaires : fabrication de marmites au moyen-âge, de briques pour les fours (notamment ceux de Murano à Venise), pour la sidérurgie et en son temps les foyers de chaudière des locomotives à vapeur. Cette activité, aujourd’hui en déclin, fut lau 19ème et 20ème S. l’une des principales industries de Vaucluse, reconnue et France et à l’international. C’est autour de ce riche passé industriel que se déclineront les animations : visites, randonnées, exposition de ceramiques et de terres cuites, conférence, démonstration de tournage.

Atelier-du-40 40 rue de la Paix 84500 Bollène Bollène 84500 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « vaucluse@maisons-paysannes.org »}]

Patrimoine matériel et immatériel de l’exploitation de l’argile de Bollène Argile Patrimoine-industriel Poterie Randonnée Démonstration Exposition

MPF Vaucluse