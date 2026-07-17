Autour de l’église Saint-Amans de Lincarque : exposition et conférence, Église Saint-Amans de Lincarque, Lincarque

Informations pratiques

Autour de l’église Saint-Amans de Lincarque : exposition et conférence 19 et 20 septembre Église Saint-Amans de Lincarque Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le samedi et le dimanche, découvrez librement une exposition consacrée à l’église, à son histoire, à son architecture et à plusieurs saints qui y sont représentés.

Le dimanche à 15h, Jean Le Pottier, conservateur honoraire des archives, animera une conférence intitulée « L’histoire de Lincarque et de ses hameaux, du Moyen Âge à la Grande Guerre ».

Église Saint-Amans de Lincarque Église de Lincarque, 81150 Cestayrols Lincarque 81150 Tarn Occitanie L’église Saint-Amans est un édifice remarquable à clocher-porche très élégant, orné de crochets et de gargouilles du XVe siècle. Inscrite au titre des Monuments historiques en 1927. Parking devant l’église.

Samedi et dimanche, visite libre de l’exposition sur l’église : son histoire, son architecture, présentation de quelques Saints de L’église,……

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