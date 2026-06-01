AUTOUR DES FONTAINES DU VILLAGE Vinça
AUTOUR DES FONTAINES DU VILLAGE Vinça samedi 20 juin 2026.
Vinça
AUTOUR DES FONTAINES DU VILLAGE
44 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Diaporama présenté par Michel Adelantado Autour des fontaines du village de Vinça . Le samedi 20 juin à la médiathèque, sur réservation au 04 68 05 24 19.
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44 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19
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English :
Slideshow presented by Michel Adelantado: Around the Fountains of the Village of Vin%E7a . Saturday, June 20, at the media library; reservations required at 04 68 05 24 19.
L’événement AUTOUR DES FONTAINES DU VILLAGE Vinça a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI CONFLENT CANIGO
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