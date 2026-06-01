Vinça

AUTOUR DES FONTAINES DU VILLAGE

44 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Diaporama présenté par Michel Adelantado Autour des fontaines du village de Vinça . Le samedi 20 juin à la médiathèque, sur réservation au 04 68 05 24 19.

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44 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19

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English :

Slideshow presented by Michel Adelantado: Around the Fountains of the Village of Vin%E7a . Saturday, June 20, at the media library; reservations required at 04 68 05 24 19.

L’événement AUTOUR DES FONTAINES DU VILLAGE Vinça a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI CONFLENT CANIGO