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FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE Vinça

FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE Vinça

FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE Vinça vendredi 21 août 2026.

Adresse : carrer de l'esglesia

Ville : 66320 Vinça

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Vinça

FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE

carrer de l’esglesia Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 14

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-21

L’association Jean-Pierre Cavaillé vous présente sa 51ème édition du Festival musique et orgue une série de concerts avec des musiciens aguerris et un répertoire varié au sein de l’église Saint-Julien et Sainte-Baselisse.
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carrer de l’esglesia Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 04 38  festivaldevinca@outlook.fr

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English :

The Jean-Pierre Cavaillé Association presents the 51st edition of the Music and Organ Festival: a series of concerts featuring seasoned musicians and a varied repertoire at the Church of Saint-Julien and Sainte-Baselisse.

L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET ORGUE Vinça a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO